Молодой водитель выехал на встречку и устроил ДТП в Бийске

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 3 ноября под Бийском произошло ДТП на въезде в город. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны пос. Заря в направлении г. Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в МВД.

На встречке он столкнулся с Nissan Almera, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. В результате аварии пострадали оба автомобилиста. Мужчин госпитализировали в больницу.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.