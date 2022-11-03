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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:00

Молодой водитель выехал на встречку и устроил ДТП в Бийске

Два человека пострадали
Вера Березовская
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 3 ноября под Бийском произошло ДТП на въезде в город. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны пос. Заря в направлении г. Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в МВД.

На встречке он столкнулся с Nissan Almera, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. В результате аварии пострадали оба автомобилиста. Мужчин госпитализировали в больницу.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.