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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:14

На Алтае все мобилизованные получили выплаты по 100 тысяч рублей

Деньги на эти цели взяли из регионального бюджета
Вера Березовская
Выплата для мобилизованных была единовременной

Выплата для мобилизованных была единовременной

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай все мобилизованные получили единовременную региональную выплату по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата главы и правительства региона Михаил Максимов в своем telegram-канале.

- Соответствующая информация озвучена сегодня на очередном заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей, - сообщил Максимов.

Заседание проводил глава региона Олег Хорохордин. Деньги были выплачены за счет средств республиканского бюджета.