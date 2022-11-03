На Алтае все мобилизованные получили выплаты по 100 тысяч рублей

Выплата для мобилизованных была единовременной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай все мобилизованные получили единовременную региональную выплату по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата главы и правительства региона Михаил Максимов в своем telegram-канале.

- Соответствующая информация озвучена сегодня на очередном заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей, - сообщил Максимов.

Заседание проводил глава региона Олег Хорохордин. Деньги были выплачены за счет средств республиканского бюджета.