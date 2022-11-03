Выставленные на продажу в алтайском магазине шубы оказались нелегальными

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Алтайские таможенники изъяли из магазина в Горно-Алтайске нелегально ввезенные шубы и кожаные куртки. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

- В рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке таможенники провели проверку торгового павильона города Горно-Алтайска Республики Алтай, где выявили 48 нелегально ввезенных шуб из различных видов натурального меха и 20 мужских кожаных курток, - рассказали в пресс-службе таможни.

Нелегально ввезенная верхняя одежды была произведена в Китае, Турции и Пакистане. Владелец магазина не смог предоставить необходимые документы о декларировании этих товаров и разрешение их выпуска. По итогу таможенники изъяли шубы и куртки из торговой точки, а хозяину объяснили, как законно декларировать такие товары.

На данный момент проводится таможенная проверка. Эксперты установят стоимость изъятой продукции, затем будет принято процессуальное решение.