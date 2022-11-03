По Алтайскому краю патрулируют мобильные комплексы, которые «поймали» уже почти 9 тысяч нарушителей ПДД

В Алтайском крае ежедневно патрулируют три мобильных комплекса фиксации нарушений «Кордон.Про-М» Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае ежедневно патрулируют три мобильных комплекса фиксации нарушений «Кордон.Про-М». Как сообщают в региональном минтрансе, за семь месяцев работы с использованием комплексов к административной ответственности привлечено почти 9 тысяч водителей.

Такие системы фиксируют до 12 видов нарушений ПДД. Помимо этого, они автоматически определяют скорость движения, распознают государственные регистрационные знаки с одновременным розыском угнанных и похищенных машин. В Алтайавтодоре уточняют, что основная цель использования этих систем - повышение дисциплины водителей и снижение аварийности на дорогах.

- Мы не имеем цели собрать как можно больше штрафов, поэтому открыто говорим о работе новых комплексов и размещаем информацию о маршрутах патрулирования на официальных сайтах Алтайавтодора и ГИБДД, - подчеркнули в учреждении.