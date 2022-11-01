На Алтае двух депутатов КПРФ за бунт изгнали из партии

Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину исключили из партии Фото: Олег УКЛАДОВ

Фракция КПРФ провела заседание, во время которого ее члены единогласно приняли решение об исключении двух депутатов - Елены Хрусталевой и Надежды Дрюпиной. Об этом в своем ТГ-канале сообщила лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Мария Прусакова.

– Кроме этого в ходе заседания Бюро краевого комитета так же единогласно было принято решение об исключении их из партии КПРФ, - говорит депутат.

По ее словам, такое кардинальное решение было принято после последней сессии АКЗС. На повестке стоял вопрос касаемо бюджета. Хрусталева и Дрюпина проголосовали в разрез с решением фракции и партии, которая не поддержала главный финансовый документ, поскольку в нем значится урезание расходов на социальные статьи и увеличение на содержание госаппарата.