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НовостиПолитика1 ноября 2022 9:31

На Алтае двух депутатов КПРФ за бунт изгнали из партии

Они пошли против партии
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину исключили из партии

Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину исключили из партии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фракция КПРФ провела заседание, во время которого ее члены единогласно приняли решение об исключении двух депутатов - Елены Хрусталевой и Надежды Дрюпиной. Об этом в своем ТГ-канале сообщила лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Мария Прусакова.

– Кроме этого в ходе заседания Бюро краевого комитета так же единогласно было принято решение об исключении их из партии КПРФ, - говорит депутат.

По ее словам, такое кардинальное решение было принято после последней сессии АКЗС. На повестке стоял вопрос касаемо бюджета. Хрусталева и Дрюпина проголосовали в разрез с решением фракции и партии, которая не поддержала главный финансовый документ, поскольку в нем значится урезание расходов на социальные статьи и увеличение на содержание госаппарата.