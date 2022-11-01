Иван Кокорин уже дважды принимал участие в Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выступит актер, прославившийся участием в таких фильмах как «9 рота», «Дом Солнца», «Мамы» и других Иван Кокорин. Он представит спектакль-концерт.

В этом году Иван уже приезжал на Алтай в качестве участника Шукшинских дней на Алтае. Теперь он представит свой авторский проект «Поэзия и Время». Концерт состоится 16 ноября в зале «Сибирь».

– В рамках концерта прозвучит великая поэзия Давида Самойлова, Сергея Есенина, Геннадия Шпаликова, Евгения Евтушенко, Александра Твардовского, Валентина Гафта, также зрители услышат прозу Василия Шукшина, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Помимо самого Ивана в концерте примут участие гармонист Павел Фомин и пианист, композитор Андрей Прилепский.

– Я давно слышал, что Алтай - это «место силы». Но, никак не получалось к вам приехать. Однажды в 2017 г, приехав по приглашению на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», я влюбился в Алтайский край, в широту полей, в открытость людей. Меня поразила эта открытость людей, их любовь к простому человеку, о чем, кстати, писал Василий Шукшин, - говорит сам Иван Кокорин.

Актер подчеркнул, что для него очень важен открытый диалог с залом. Именно поэтому он и устраивает такие творческие вечера.

Кстати, билеты продаются, в том числе, по «Пушкинской карте».