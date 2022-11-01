Рецидивиста из Чарыша обвинили в покушении на убийство отчима

Обвиняемый свою вину не признал Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летнего жителя Чарышского района признали виновным в покушении на убийство отчима.

– Следствием и судом установлено, что вечером в начале мая 2022 года в одном из сел Чарышского района осужденный распивал спиртные напитки со своим отчимом, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда отчим лег отдыхать, его пасынок не менее двух раз ударил его в грудь. 63-летний мужчина остался жив только благодаря тому, что смог оттолкнуть отпрыска и убежать из дома. После чего он обратился за медицинской помощью.

На этапе предварительного следствия обвиняемый все отрицал. Он настаивал на том, что не помнит обстоятельств того вечера и тем более убивать отчима не собирался. У суда же оказались доказательства обратного. Ему назначили 6 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.