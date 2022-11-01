Бывший бийский политик стал чиновником в ДНР

Андрей Нагайцев на новой должности. Фото: пресс-службы минстроя ДНР

Бывший бийский политик, экс-кандидат на пост главы наукограда Андрей Нагайцев перешел на работу в министерство строительства и ЖКХ Донецкой народной республики. Об этом говорится на сайте ведомства.

Если быть точнее, то Нагайцев стал заместителем министра. По данным сайта, должность он получил в сентябре. На днях он рассказал о том, как регион готовится к отопительному сезону. По словам Андрея Петровича, он будет непростым.

– Ряд городов республики, по-прежнему, подвергается интенсивным обстрелам со стороны украинских боевиков, что отражается и на работе коммунальных служб. Тем не менее, при участии практически всех ведомств и администраций городов и районов, мы провели ряд всех необходимых мероприятий. Процесс подготовки рассматривался нами как комплексная задача – готовность потребителя, сетей и теплоснабжающей организации; всей инфраструктуры, – в частности подчеркнул он.