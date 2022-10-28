Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Барнауле 4 ноября

Стела Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Стелу «Город трудовой доблести» торжественно откроют в Барнауле в День народного единства 4 ноября в 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края

В Нагорном парке краевой столицы завершают установку 32-метровой стелы. Это символ трудового подвига горожан в годы войны. Каркас сооружения изготовили в Москве. На облицовочных панелях нанесли лазерное изображение. В темное время суток стела подсвечивается.

Архитектурное решение разработало Российское военно-историческое общество, эскизный проект стелы подготовили скульптор-монументалист Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский.

В открытия объекта будут участвовать представители Российского военно-исторического общества, национально-культурных объединений, а также общественники.