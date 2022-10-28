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НовостиОбщество28 октября 2022 6:33

Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле

Они будут работать с 10 до 14 часов
Герман Архаров
Ярмарка

Ярмарка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 29 октября, в Барнауле пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщает мэрия.

Жители и гости города смогут купить продукцию предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. В продаже традиционно будут овощи и фрукты, мясо, рыба и многое другое.

Ярмарки пройдет с 10 до 14 часов в следующих местах города:

– проспект Ленина,71

– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежная-Красноармейский)

– улица 50 лет СССР, 51а

– площадь Народная

– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– проспект Красноармейский, 36

– улица Чайковского, 21а.