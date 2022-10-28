Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле

Ярмарка
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 29 октября, в Барнауле пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщает мэрия.
Жители и гости города смогут купить продукцию предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. В продаже традиционно будут овощи и фрукты, мясо, рыба и многое другое.
Ярмарки пройдет с 10 до 14 часов в следующих местах города:
– проспект Ленина,71
– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежная-Красноармейский)
– улица 50 лет СССР, 51а
– площадь Народная
– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– проспект Красноармейский, 36
– улица Чайковского, 21а.