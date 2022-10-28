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НовостиОбщество28 октября 2022 5:26

В Барнауле дорожники укладывали асфальт в ливень

Их заметили горожане
Герман Архаров
Специалисты работали на улице Никитина

Специалисты работали на улице Никитина

Фото: Общероссийский народный фронт

В Барнауле дорожники укладывали асфальт в дождь. Происходящее сняли на видео, пишет ОНФ региона.

– Опыт Рубцовска по уплотнению асфальта, а не по укладке в ливень решили применить и на дорогах БКД в Барнауле, – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что дорожники работают под дождем на улице Никитина. Непогода их нес смущает, они продолжают укладывать асфальт.

– Сейчас поеду в дорожный комитет. Почему асфальт кладут в грязь?, – удивляется один из автомобилистов