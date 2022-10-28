В Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину

Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 27 октября в Барнауле сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло в 19:05 на улице Эмилии Алексеевой, №76. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ИЖ» сбил 30-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП горожанка получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в горбольницу № 2.

Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.