Тротуары в Барнауле начнут посыпать новыми реагентами

Большую часть городских магистралей, как и раньше, будут обрабатывать песчано-соляной смесью с 15% содержанием соли Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожная служба Барнаула перешла на зимний режим работы. При необходимости теперь дороги и тротуары будут чистить и посыпать реагентами, сообщает пресс-служба мэрии.

Большую часть городских магистралей, как и раньше, будут обрабатывать песчано-соляной смесью с 15% содержанием соли. В центре из-за плотного автомобильного трафика и перекрытия моста на проспекте Ленина концентрацию соли увеличат до 20%. Для самых проблемных участков объезда путепровода, а это спуски и подъемы, будут использовать песчано-соляную смесь с заменой речного песка на песок из отсева дробления горных пород. Он крупнее, что улучшает сцепление.

На тротуарах по центральным проспектам, а также на улицах Никитина, Партизанской, Молодежной, Димитрова и Анатолия начнут применять новые реагенты на основе материала «Бионорд». В прошлом году из начали использовать точечно. Эксперимент удался.

– Реагент показал себя эффективно, он плавит снег, лед, при этом не оказывает вредного воздействия на почву, асфальтобетон, обувь. Если в прошлом году мы использовали всего порядка десяти тонн этого противогололедного материала, то на эту зиму приобретаем почти 170 тонн, - рассказал руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин.