В Бийске спустя два месяца после нанесения начала отваливаться «долговечная» разметка

В конце августа в наукограде на пяти участках дорог нанесли дорожную разметку из термопластика Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске «долговечная» дорожная разметка начала отваливаться через два месяца после нанесения. На это пожаловались горожане в паблике «Бийск 22».

В конце августа в наукограде на пяти участках дорог нанесли дорожную разметку из термопластика. В отличие от обычной краски он обладает высокой износоустойчивостью, а также высокой видимостью в дневное и ночное время. Как писал «БР», на «долговечную» разметку в Бийске выделено 3 млн 432 тыс. рублей.

- «Долговечная» резиновая разметка, на которую администрация Бийска потратила почти 3 миллиона рублей, начала «отклеиваться» спустя два месяца после нанесения. Значительный износ разметки, нанесенной в конце августа, на пешеходных переходах уже хорошо заметен на Зеленом Клине, - сообщили в паблике.

На фото видно, что «зебра» уже серьезно повреждена, причем в основном облупились желтые полоски, белые – целые.