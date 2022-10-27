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НовостиОбщество27 октября 2022 1:35

В Барнауле продлили дорогу по малому Павловскому тракту до проезда Северного Власихинского

Вдоль дороги установили освещение и дорожные знаки
Вера Березовская
Строительство дороги начали в мае. Фото: Михаил Полубедов

Строительство дороги начали в мае. Фото: Михаил Полубедов

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле завершили строительство нового участка дороги по малому Павловскому тракту участка от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство дороги начали в мае. Проект был включен в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края.

- На участке в 350 метров было выполнено устройство ливневой канализации, построена новая дорога, широкий тротуар и велодорожка – в целом уложено 2,7 тысячи квадратных метров асфальта, - рассказал руководитель подрядной организации ООО «Алтайдорстрой» Константин Моисеев.

Как и полагается, вдоль дороги установили уличное освещение, дорожные знаки, нанесли разметку. Также упор сделали на озеленении территории. Высадили 255 деревьев ценных пород: ели и сосны, а также яблони, рябины, липы и черемуха. Большинство деревьев – крупномеры.