Чиновник объяснил, почему асфальт на Алтае укладывают при минусовой температуре

Дорожные работы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр транспорта региона Антон Воронов объяснил, почему дорожники на Алтае могут укладывать асфальт при минусовой температуре, пишет «Алтапресс».

По его словам, существуют асфальтобетонные смеси, с которыми можно работать и при температуре близкой к нулю, и в определенной влажности, и при отрицательных температурах.

- Существуют определенные нормативы и техдокументация, которые регламентирует изготовление таких смесей. Главное - строго придерживаться регламентов, которые заданы, - отметил Антон Воронов.

Также он объяснил, почему дорожники не успели закончить работы до первого снега: объемы в этом году были рекордными, а весной были сложности с закупкой материалов.