Чиновник объяснил, почему асфальт на Алтае укладывают при минусовой температуре

Дорожные работы в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министр транспорта региона Антон Воронов объяснил, почему дорожники на Алтае могут укладывать асфальт при минусовой температуре, пишет «Алтапресс».
По его словам, существуют асфальтобетонные смеси, с которыми можно работать и при температуре близкой к нулю, и в определенной влажности, и при отрицательных температурах.
- Существуют определенные нормативы и техдокументация, которые регламентирует изготовление таких смесей. Главное - строго придерживаться регламентов, которые заданы, - отметил Антон Воронов.
Также он объяснил, почему дорожники не успели закончить работы до первого снега: объемы в этом году были рекордными, а весной были сложности с закупкой материалов.