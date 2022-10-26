Девушка ради суши и роллов дошла пешком от Бийска до Барнаула за 4 дня

Акции объявила компания по производству суши и роллов Фото: Евгения САВИНА

18-летняя жительница Бийска по имени Софья дошла пешком от своего города до Барнаула за четыре дня. Она стала участницей акции, которую объявила компания по производству суши и роллов.

Девушка вышла 22 октября. Весь путь в 160 км занял у нее четыре дня. В Барнауле Софью ждало угощение и победный сертификат, сообщили в компании. Сама бийчанка уверяет, что главным для нее было не это.

- Целью моего похода была проверка себя и своего характера. Я в очередной раз смогла доказать себе, что ставить большие цели – не страшно, а иногда даже необходимо, - сказала Софья.

Отметим, что на всем пути девушку сопровождали сотрудники компании.