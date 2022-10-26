На Алтае введут должность помощника губернатора по спецпоручениям

Юрий Проскурин Фото: Виталий БАРАБАШ

Руководителя департамента по вопросам внутренней политики Алтайского края Юрия Проскурина может ожидать повышение. Ему прочат должность помощника губернатора региона по спецпоручениям, сообщает «Банкфакс».

По данным источников, повышение связано с его работой в ЛНР в последние месяцы.

- В конце октября он вернулся из длительной командировки в Славяносербский район ЛНР, где курировал в том числе оказание помощи от края. Инсайдеры передают, что его работа будет включать в себя и сферу специальной военной операции на Украине, а также помощь Славяносербщине, - пишет издание.

Самой ставки, насколько известно, пока нет - ее создадут в ближайшее время. Имя возможного преемника Юрия Проскурина в департаменте пока не известно.