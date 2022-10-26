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НовостиПолитика26 октября 2022 6:10

На Алтае введут должность помощника губернатора по спецпоручениям

Предполагается, что ее займет руководитель департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин
Александра Сапожкова
Юрий Проскурин

Юрий Проскурин

Фото: Виталий БАРАБАШ

Руководителя департамента по вопросам внутренней политики Алтайского края Юрия Проскурина может ожидать повышение. Ему прочат должность помощника губернатора региона по спецпоручениям, сообщает «Банкфакс».

По данным источников, повышение связано с его работой в ЛНР в последние месяцы.

- В конце октября он вернулся из длительной командировки в Славяносербский район ЛНР, где курировал в том числе оказание помощи от края. Инсайдеры передают, что его работа будет включать в себя и сферу специальной военной операции на Украине, а также помощь Славяносербщине, - пишет издание.

Самой ставки, насколько известно, пока нет - ее создадут в ближайшее время. Имя возможного преемника Юрия Проскурина в департаменте пока не известно.