Соцсети: в новоалтайской гимназии эвакуировали учеников после распыления неизвестного вещества

По словам очевидцев, учителям и ученикам стало плохо Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 24 октября, стало известно о том, что в гимназии №166 Новоалтайска прошла эвакуация. Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul22, это может быть связано с распылением неизвестного вещества.

По словам очевидца, эвакуация прошла в 14:00 по местному времени.

- Кто-то из учеников распылил неизвестное вещество в мужском туалете, от которого учителям и ученикам стало плохо, - пишет свидетель ЧП. В комментариях предположили, что кто-то из детей принес в гимназию перцовый баллончик.

В гимназию якобы вызвал медиков, прибыло сразу несколько бригад. Официальной информации по данному факту пока не было.