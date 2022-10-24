На барнаульском автовокзале поймали беглого зэка

ФЙото: ГУФСИН Новосибирск

В Барнауле на автовокзале поймали беглого преступника, который со своим напарником сбежал из колонии-поселения. Как сообщили в ГУФСИН, одного из беглецов задержали в столице Алтайского края, а другой – скрывался в Новосибирске.

Игорь Кащенко и Сергей Усаров сбежали из колонии №8 21 октября. Мужчины имеют судимости за грабежи, разбои, вымогательство и пособничество в убийстве.

Последний срок Кащенко был связан с тем, что он представился полицейским и требовал у продавца взятку – 22 тысячи рублей. Сначала его приговорили к колонии строгого режима, а затем отправили в колонию-поселение. А его напарник был осужден за преступление, связанное с наркотиками, и квартирные кражи. Задержали его в Советском районе Новосибирска.