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НовостиПолитика24 октября 2022 6:49

Мобилизованным на Алтае помогли решить спорные ситуации с предоставлением кредитных каникул

Об этом сообщила министр соцзащиты региона
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Частичная мобилизация в Алтайском крае 2022

Частичная мобилизация в Алтайском крае 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая группа правительства Алтайского края помогла решить спорные ситуации, касающиеся предоставления кредитных каникул мобилизованным. Как сообщили в пресс-службе правительства, у некоторых граждан деньги снимали после оформления кредитных каникул.

Как рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина на совещании в правительстве, во время поездки в учебный центр было получено около 100 обращений по поводу кредитных каникул – отсрочке по выплате кредита.

- Вопросы отработаны совместно со специалистами кредитных организаций: неправомерно удержанные средства были возвращены. Также специалисты помогли военнослужащим в формате онлайн оформить документы на прекращение предпринимательской деятельности, - подчеркнули в министерстве.

Выплаты по всем поручениям идут в плановом порядке, уже 71% мобилизованных граждан получили единовременные выплаты.