Мобилизованным на Алтае помогли решить спорные ситуации с предоставлением кредитных каникул

Частичная мобилизация в Алтайском крае 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рабочая группа правительства Алтайского края помогла решить спорные ситуации, касающиеся предоставления кредитных каникул мобилизованным. Как сообщили в пресс-службе правительства, у некоторых граждан деньги снимали после оформления кредитных каникул.
Как рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина на совещании в правительстве, во время поездки в учебный центр было получено около 100 обращений по поводу кредитных каникул – отсрочке по выплате кредита.
- Вопросы отработаны совместно со специалистами кредитных организаций: неправомерно удержанные средства были возвращены. Также специалисты помогли военнослужащим в формате онлайн оформить документы на прекращение предпринимательской деятельности, - подчеркнули в министерстве.
Выплаты по всем поручениям идут в плановом порядке, уже 71% мобилизованных граждан получили единовременные выплаты.