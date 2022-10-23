Хулиган заблокировал выход с территории частного дома в Рубцовске

Произошедшее попало в объектив камеры Фото: группы "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске молодой человек забаррикадировал выход из частного подворья на улице Змеиногорской. Об это сообщают очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что парень приносит шины и камни к подворью, чтобы забаррикадировать выход с территории дома.

Зачем молодой человек сделал это, неизвестно. В комментариях пользователи предполагают, что возможно у него был конфликт с кем-то из жильцов дома.

- Если повториться такая ситуация, заявление будет передано в полицию, - сообщила местная жительница