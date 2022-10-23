Потолок обрушился в двухэтажном доме в Алтайском крае

Фото: скриншот с канала "Бийское телевидение"

В селе Лесном Бийского района Алтайского края в двухэтажном доме обрушился потолок. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Потолок обрушился на кухне в одной из квартир посреди ночи. К счастью, никто не пострадал. Хозяйка жилища говорит, что все было завалено, вынесли, около 50 мешков мусора. Эти горы разгребли своими силами. Теперь в кухне – площадка под открытым небом.

Жильцы не знают, кто должен возместить ущерб после случившегося. Юрист Анна Лущикова отметила, что в данном случае заказчиком будет выступать региональное отделение Фонда капитального ремонта по Алтайскому краю. Оно будет нести ответственность в случае нанесения ущерба собственникам дома.

Известно, что двухэтажка стоит в очереди на капитальный ремонт.