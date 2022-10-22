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НовостиПолитика22 октября 2022 7:00

Президент Украины ввел санкции против губернатора Алтайского края

Виктор Томенко оказался в санкционном списке под номером №135
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как сообщает «Алтапресс», соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Виктор Томенко стал одним из 2,5 тысячи россиян, которые попали в список санкций. Он находится на строчке под номером 135.

Также в список попали руководители отечественных компаний таких как Альфа-банк, «Алроса», Росгосстрах и Ростелеком и др.

Под ограничениями понимаем блокировку активов, окончание торговых операций и транзита ресурсов и так далее. Ранее против губернатора ввела санкции Канада.