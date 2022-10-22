В Бийске дачные воры украли мангал, арматуру и мотоблок

Воры уже сознались в содеянном
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске полицейские задержали подозреваемых в краже с дачи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчины уже написали явку с повинной.
С заявлением о краже обратилась пенсионерка из наукограда. Она рассказала, что в одном из садоводств у ее есть участок, где она хранила мангал, мотоблок и арматуру. Незваные гости вынесли имущество на 49 тыс. рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников. Ими оказались жители заречной части Бийска. Свою вину они отрицать не стали и написали явку с повинной, - отметили в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.