Барнаульцы жалуются на огромную лужу и припаркованные машины у здания соцзащиты

Лужа Фото: предоставлено читателем

Жители Барнаула жалуются на большую лужу у здания управления социальной защиты города. Сухое место занимают припаркованные машины и горожанам приходится буквально протискиваться между ними, чтобы не промочить ноги, сообщают читатели «Комсомольской правды Барнаул».

Речь идет про здание на улице Короленко,67. На фотографиях читателей видно, что перед зданием образовалась большая лужа, рядом стоят автомобили, и чтобы пройти по сухому асфальту, нужно проходить между ними.

– Здоровому человеку не так просто обойти лужу и протиснуться между машинами, а если в соцзащиту пойдет человек с ограниченными возможностями здоровья, как он проедет на коляске? Безобразие, – возмущаются горожане.

Лужа Фото: предоставлено читателем

По их словам, лужа постоянно появляется у здания даже после небольшого дождя, а сухие места часто занимают припаркованные машины.