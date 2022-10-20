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НовостиОбщество20 октября 2022 9:05

Стало известно, как вырастут оклады депутатов Барнаула и чиновников

Вопрос рассмотрят на сессии Барнаульской городской Думы
Герман Архаров
Деньги

Деньги

Фото: Олег УКЛАДОВ

28 октября на сессии Барнаульской городской Думы рассмотрят вопросы о повышении окладов чиновникам мэрии Барнаула и депутатам гордумы, работающим там на постоянной основе. Об этом сообщает «Толк».

Решение об индексации окладов принимают, ссылаюсь на два постановления правительства региона. В частности, оклады и вознаграждения у мэра краевой столицы и спикера гордумы – вырастут с 57,4 тысяч рублей до 65,7 тысяч. У председателя комитета гордумы – с 44,2 до 50,6 тысяч.

Ранее мы писали о том, что Барнаул занял 80-ю строчку в рейтинге уровня зарплат. Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 11% и составила 41 тысячу рублей.