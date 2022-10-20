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НовостиПроисшествия20 октября 2022 7:42

Барнаулец украл парфюм из торгового центра

Молодого человека задержали
Герман Архаров
Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летний житель Барнаула украл 5 флаконов парфюма из торгового центра. Полицейские задержали парня и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Работница одного из отделов в ТЦ краевой столицы рассказала полицейским, что кто-то похитил несколько коробочек с парфюмом. Стоимость причиненного ущерба составила около трех тысяч рублей.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что парень спрятался за витрину, где убрал упаковки с духами в пакет. После этого дождался, когда продавец отвлекся и ушел.

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался 18-летний барнаулец. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.