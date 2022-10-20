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НовостиОбщество20 октября 2022 1:27

Потепление до +20 градусов прогнозируют на выходных в Алтайском крае

Местами по региону ожидаются небольшие дожди
Герман Архаров
Плюсовые температуры ожидаются в регионе уже ночью 22 октября

Плюсовые температуры ожидаются в регионе уже ночью 22 октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

На ближайших выходных, 22 и 23 октября, в Алтайском крае заметно потеплеет. Уже днем в субботу воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Плюсовые температуры ожидаются в регионе уже ночью 22 октября: столбики термометров покажут +2…+7 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть юго-западный ветер, 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с

Днем в субботу в Алтайском крае будет +15…+20 градусов. Местами по региону ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице днем 22 октября также серьезно потеплеет. Ожидается +15…+17 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с.