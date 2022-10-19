В Барнауле мужчине набили на руке татуировку со Сталиным

Скриншот страницы https://vk.com/egorpichkulyant

Барнаульский тату-мастер Егор Мацуев предложил бесплатно набить татуировку со Сталиным. И один из его клиентов откликнулся на предложение.

Теперь вождь красуется на руке мужчины. Размер тату - не больше 15 см. Фото опубликовано на личной странице Егора "ВКонтакте".

- Надо было на груди, - написали в комментариях под снимком.

Сам мастер признался, что набить портрет Иосифа Виссарионовича было его мечтой. И он хотел бы сделать и другие тату с персонажами из истории, фильмов и книг.