В Омск направили еще одну группу для оказания помощи мобилизованным с Алтая

Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу с призывниками
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Омский учебный центр направил еще одну группу специалистов для работы с мобилизованными жителями Алтая. Об этом сообщили в правительстве региона.
В состав группы включены представители правительства, Минсоцзащиты края, сотрудники подразделений гражданской обороны.
- Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу о порядке единовременной выплаты 100 тысяч рублей, о мерах материальной и социальной поддержки семей мобилизованных, - отметили в правительстве.
По возможности окажут и содействие в решении бытовых вопросов.