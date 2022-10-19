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НовостиОбщество19 октября 2022 9:20

В Омск направили еще одну группу для оказания помощи мобилизованным с Алтая

Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу
Александра Сапожкова
Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу с призывниками

Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу с призывниками

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омский учебный центр направил еще одну группу специалистов для работы с мобилизованными жителями Алтая. Об этом сообщили в правительстве региона.

В состав группы включены представители правительства, Минсоцзащиты края, сотрудники подразделений гражданской обороны.

- Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу о порядке единовременной выплаты 100 тысяч рублей, о мерах материальной и социальной поддержки семей мобилизованных, - отметили в правительстве.

По возможности окажут и содействие в решении бытовых вопросов.