В Омск направили еще одну группу для оказания помощи мобилизованным с Алтая

Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу с призывниками Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омский учебный центр направил еще одну группу специалистов для работы с мобилизованными жителями Алтая. Об этом сообщили в правительстве региона.

В состав группы включены представители правительства, Минсоцзащиты края, сотрудники подразделений гражданской обороны.

- Губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу о порядке единовременной выплаты 100 тысяч рублей, о мерах материальной и социальной поддержки семей мобилизованных, - отметили в правительстве.

По возможности окажут и содействие в решении бытовых вопросов.