На Алтае разборки из-за денежного долга завершились убийством

Мужчина находится под арестом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ключевском районе Алтайского края полицейские раскрыли убийство жителя райцентра. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление мог совершить знакомый убитого.

12 октября в доме в селе Ключи нашли тело 46-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело. В скором времени следователям удалось выйти на подозреваемого, им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

По данным СК, вечером 8 октября мужчина пришел к потерпевшему, чтобы вернуть денежный долг. Во время разговора возникла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил хозяин6а и схватил его за горло. От травм мужчина скончался.

- По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в совершении убийства, - отметили в следкоме.