Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 октября 2022 12:02

На Алтае разборки из-за денежного долга завершились убийством

В селе Ключи нашли тело 46-летнего мужчины
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина находится под арестом

Мужчина находится под арестом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ключевском районе Алтайского края полицейские раскрыли убийство жителя райцентра. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление мог совершить знакомый убитого.

12 октября в доме в селе Ключи нашли тело 46-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело. В скором времени следователям удалось выйти на подозреваемого, им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

По данным СК, вечером 8 октября мужчина пришел к потерпевшему, чтобы вернуть денежный долг. Во время разговора возникла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил хозяин6а и схватил его за горло. От травм мужчина скончался.

- По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в совершении убийства, - отметили в следкоме.