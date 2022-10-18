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НовостиОбщество18 октября 2022 6:37

Бийчане стали чаще признавать отцовство

Такие данные следуют из управлении юстиции региона
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Чаще всего оформляли документы на детей, которые родились вне брака

Чаще всего оформляли документы на детей, которые родились вне брака

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мужчины стали чаще официально признавать отцовство. Как сообщает «Бийский рабочий», число обращений за установлением отцовства выросло в два раза.

Чаще всего оформляли документы на детей, которые родились вне брака. С 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация, по 7 октября бийский отдел ЗАГС зарегистрировал 40 актов об установлении отцовства.

- Число обращений за той же процедурой за тот же временной промежуток в 2021 и 2020 годах составило 21 и 16 соответственно. Такая же картина наблюдается и в показателях краевого уровня, - отмечает издание.

В крае зарегистрировано 444 акта, а за аналогичный период прошлого года – 176. Больше всего записей актов - в отношении мужчин 26-38 лет.