Бийчане стали чаще признавать отцовство

Чаще всего оформляли документы на детей, которые родились вне брака Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мужчины стали чаще официально признавать отцовство. Как сообщает «Бийский рабочий», число обращений за установлением отцовства выросло в два раза.

Чаще всего оформляли документы на детей, которые родились вне брака. С 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация, по 7 октября бийский отдел ЗАГС зарегистрировал 40 актов об установлении отцовства.

- Число обращений за той же процедурой за тот же временной промежуток в 2021 и 2020 годах составило 21 и 16 соответственно. Такая же картина наблюдается и в показателях краевого уровня, - отмечает издание.

В крае зарегистрировано 444 акта, а за аналогичный период прошлого года – 176. Больше всего записей актов - в отношении мужчин 26-38 лет.