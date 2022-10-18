Жителя Алтая осудили за убийство жены и изнасилование своей дочери

Суд вынес приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в жестоком убийстве жены и изнасиловании дочери

По данным следствия, в начале ноября прошлого года ночью мужчина поругался с бывшей супругой и не меньше трех раз ударил ее поленом по голове. Он знал, что это все видит их 14-летняя дочка. Мужчина на ее глазах задушил мать, а затем сбросил тело в подпол. На следующий день он закопал тело в надворной постройке и приказал дочери молчать. Родным и полиции убийца сказал, что экс-супруга ушла, и даже сделал вид, будто ищет ее.

- После того, как преступление было раскрыто, а мужчина задержан, следователями СК установлены иные факты его противоправной деятельности. На протяжении трех лет злоумышленник совершал насилие над своей родной дочерью, - отметили в СК.

Мужчине назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.