Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 11:05

Над Алтайским краем на 9 часов зависло облако, похоже по форме на НЛО

Его заметили над Белокурихой
Вера Березовская
Фото: скриншот с паблика "Подслушано Белокуриха"

Фото: скриншот с паблика "Подслушано Белокуриха"

В Алтайском крае заметили облако в форме летающей тарелки. Фото необычного природного явления выложили в паблике «Подслушано Белокуриха».

Автор публикации прикрепил два фото. Первое сделано в три часа ночи, второе – в 12 дня. На двух снимках присутствует одно и то же облако.

В комментариях подписчики пошутили, что это НЛО.

В паблике «Barnaul22» объяснили, что это редкое лентикулярное облако. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер.