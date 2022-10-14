Над Алтайским краем на 9 часов зависло облако, похоже по форме на НЛО

Фото: скриншот с паблика "Подслушано Белокуриха"

В Алтайском крае заметили облако в форме летающей тарелки. Фото необычного природного явления выложили в паблике «Подслушано Белокуриха».

Автор публикации прикрепил два фото. Первое сделано в три часа ночи, второе – в 12 дня. На двух снимках присутствует одно и то же облако.

В комментариях подписчики пошутили, что это НЛО.

В паблике «Barnaul22» объяснили, что это редкое лентикулярное облако. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер.