10-этажный ЖК может появиться на месте общественных бань в Барнауле

На участке планируют возвести два жилых корпуса по 10 этажей каждый Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Союза Республик хотят построить многоквартирные жилые дома в 10 этажей. Ранее на этом участке находились общественные бани. Об этом сообщает «Толк».

Площадь участка превышает шесть тысяч квадратных метров. Там планируют возвести два жилых корпуса по 10 этажей каждый.

Члены градосовета интересовались, как удастся решить вопрос с охранной зоной инженерных сетей, проходящей по участку, в которую попадают будущие объекты. Кроме того, задавали вопросы, связанные с архитектурой и цветом домов

В итоге эксперты приняли решение отправить проект на доработку