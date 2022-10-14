В октябре в Барнауле ожидают поставку первых металлоконструкций для нового путепровода

На сегодняшний день строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В октябре в Барнаул должны доставить первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– На следующей неделе подрядчик ООО ДСУ №4 непосредственно на заводе-изготовителе «Тюменьстальмост» проведет технический контроль металлоконструкций, - рассказали в пресс-службе городской адмнистрации.

На сегодняшний день строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода.

На восьмипролетном путепроводе рабочие монтируют трубы инициирования в каркасы буронабивных свай. Также на данный момент продолжается изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай.

Напомним, моста на Новом рынке в Барнауле стартовала в мае 2022 года. Завершить все работы планируют к ноябрю 2023 года.