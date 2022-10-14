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Общество14 октября 2022 9:56

В октябре в Барнауле ожидают поставку первых металлоконструкций для нового путепровода

Сейчас строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода
Вера Березовская
На сегодняшний день строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода

На сегодняшний день строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В октябре в Барнаул должны доставить первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– На следующей неделе подрядчик ООО ДСУ №4 непосредственно на заводе-изготовителе «Тюменьстальмост» проведет технический контроль металлоконструкций, - рассказали в пресс-службе городской адмнистрации.

На сегодняшний день строители занимаются погружением шпунта первой опоры нового путепровода.

На восьмипролетном путепроводе рабочие монтируют трубы инициирования в каркасы буронабивных свай. Также на данный момент продолжается изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай.

Напомним, моста на Новом рынке в Барнауле стартовала в мае 2022 года. Завершить все работы планируют к ноябрю 2023 года.