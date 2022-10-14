Известный алтайский синоптик Валентина Репринцева скончалась на 80-м году жизни

Фото: алтайский ЦГМС

13 октября скончалась почетный работник Гидрометслужбы, Ветеран труда и Росгидромета Репринцева Валентина Ивановна. Как сообщает алтайский Гидромецтентр, она ушла из жизни в возрасте 80 лет.

– Свой трудовой путь Валентина Ивановна начала на труднодоступной станции Горного Алтая Кош-Агач, продолжила синоптиком авиационной метеорологической станции Барнаул, затем метеорологом на агрометеорологической станции Барнаул, - рассказали в ЦГМС.

Валентина Ивановна входила в состав комиссий по проведению обследования территорий, поиску источников загрязнения атмосферы, внесла свой вклад в создание истории развития системы мониторинга в алтайской гидрометслужбе.