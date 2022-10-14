Бийчанин пришел в чужой дом и украл камеру видеонаблюдения из лифта

Вора камеры нашли по другим камерам Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже камеры видеонаблюдения из лифта многоэтажки. В полицию обратился сотрудник управляющей компании, рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

- Оперативники, посмотрев записи камер, установили, кто и как совершил преступление. Мужчина вошел в лифт и, пока ехал, успел демонтировать устройство видеонаблюдения стоимостью около шести тысяч рублей, - рассказали в МВД.

По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего бийчанина. Выяснилось, что мужчина сам не живет в этом доме. По словам злоумышленника, камеру он украл, чтобы продать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже.