В Барнауле возле ЦУМа вода проломила асфальт и залила дорогу

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Вечером 13 октября в Барнауле произошла коммунальная авария недалеко от ЦУМа. Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», на улице Димитрова проломило асфальт, из-под него шла вода.

- Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 400 мм по адресу Димитрова, 66. Сотрудники компании выясняют причины повреждения, - рассказали в мэрии.

Пока идут работы, ограничено движение транспорта по улице Димитрова от пр. Ленина до пр. Социалистического.

В горадминистрации сообщают, что у всех потребителей на данный момент вода есть.

Работы планируется закончить к 20.30 часам 14 октября.