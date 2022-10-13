Алтайский министр соцзащиты работает с мобилизованными в Омске

Наталья Оськина в Омске
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина прибыла в военную часть Омска для работы с мобилизованными, сообщили в правительстве региона.
Руководитель со специалистами ведомства проводят личный прием жителей края. Они разъясняют в частности вопросы, касающиеся новых мер соцподдержки мобилизованных и их семей.
- Знаем, что есть обеспокоенность также в плане организации питания, обеспечению обмундированием. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими, - сказала Наталья Оськина.
Вместе с собой алтайская делегация привезла гуманитарный груз для служащих.
Представители министерства будут находиться в Омске три дня.