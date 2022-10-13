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Общество13 октября 2022 10:59

Алтайский министр соцзащиты работает с мобилизованными в Омске

Она проводит личный прием призывников из края
Александра Сапожкова
Наталья Оськина в Омске

Наталья Оськина в Омске

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина прибыла в военную часть Омска для работы с мобилизованными, сообщили в правительстве региона.

Руководитель со специалистами ведомства проводят личный прием жителей края. Они разъясняют в частности вопросы, касающиеся новых мер соцподдержки мобилизованных и их семей.

- Знаем, что есть обеспокоенность также в плане организации питания, обеспечению обмундированием. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими, - сказала Наталья Оськина.

Вместе с собой алтайская делегация привезла гуманитарный груз для служащих.

Представители министерства будут находиться в Омске три дня.