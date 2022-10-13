Деревья высотой более трех метров высаживают в Барнауле

Посадка деревьев в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается осенний сезон озеленения. В настоящее время высаживают крупномерные деревья высотой более трех метров, сообщили в горадминистрации.

- Крупномеры высадят в аллеях, скверах, по улицам города. Яблони, липы, тополя, рябины и сосны появятся на ул. Г. Исакова, Короленко, Молодежной, Малахова, Власихинской, на Змеиногорском и Павловском трактах, - рассказали в мэрии.

А на улице Горнолыжной высадят почти два десятка сосен – там из-за укладки тротуара в прошлом году пришлось убрать часть насаждений, поэтому требуется компенсация.

Всего этой осенью высадят 300 деревьев. Ранее завершили посадку кустарников и деревьев высотой до 1,5 м.