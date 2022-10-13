Три пожара произошло в Барнауле, от отравления продуктами горения погиб мужчина

Пожар в одной из квартир Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поздним вечером 12 октября в Барнауле произошло три пожара в многоэтажках. При этом один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, примерно в половине десятого в доме на ул. А. Петрова возникло возгорание в квартире на девятом этаж. Из-за сильного задымления в подъезде потребовалась эвакуация людей. Пожар был оперативно ликвидирован, однако спасти мужчину 1977 года рождения, который был в жилье, не удалось – он отравился продуктами горения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел примерно в 11 часов на ул. С. Ускова. Там на первом этаже 10-этажного дома открытым огнем полыхала квартира. Пламенем были охвачены перекрытия, стены, мебель и вещи. Было спасено 4 человека, из них двое детей. Предварительная причина ЧП - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Третий пожар произошел около полуночи в пятиэтажке на ул. Северо-Западной. Из окна квартиры на 2-м этаже шел сильный дым. Также была организована эвакуация людей - вывели 20 человек, из них четверо детей. Возможной причиной послужило неосторожное обращение с огнем.