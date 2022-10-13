У жителей алтайского поселка почти неделю нет воды

Сейчас в некоторых домах вода уже есть, но для питья она непригодна. Скриншот видео "Бийского телевидения"

У жителей поселка Боровой Бийского района почти неделю нет воды. Люди с трудом готовят пищу, не могут постирать вещи, сообщает «Бийское телевидени».

Проблема с водой в этом поселке существует уже на протяжении десяти лет. Ее качество становится с каждым годом только хуже. Хотя, по словам местных жителей, тариф на воду в два раза превышает городской. Местами в их районе, по словам старожилов, наступает засуха. На этот раз без воды остались пять частных домов.

По словам сотрудников отдела ЖКХ, в трубопроводе образовался засор. Для его устранения необходимо продуть около километра сети.

- Сейчас в некоторых домах вода уже есть, но для питья она непригодна, - рассказал замдиректора МУП «Первомайское Владимир Безменов.

А если потребуется замена трубопровода, то людям еще несколько дней придется жить в спартанских условиях.