В Барнауле хулиган в неадекватном состоянии попрыгал на крыше чужого авто

Неизвестный серьезно повредил чужой автомобиль Фото: Предоставлено Росгвардией

В Барнауле патруль Росгвардии оперативно задержал уличного хулигана. Как сообщили в управлении по Алтайскому краю, он серьезно повредил чужой автомобиль.

Поздним вечером 10 октября группа задержания получила информацию о том, что на улице Георгия Исакова неизвестный мужчина забрался на крышу автомобиля Toyota RAV4, который принадлежит одному из жильцов многоэтажки, и стал на ней прыгать.

- В результате действий правонарушителя, у внедорожника разбилось лобовое стекло, а кузов транспортного средства получил значительные механические повреждения, - отметили в управлении.

Когда хулиган увидел сотрудников Росгвардии, то попытался убежать, но его догнали и задержали. Подозреваемого передали полиции. По некоторой информации, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.