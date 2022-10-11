До 20 лет тюрьмы грозит парочке из Рубцовска за распространение наркотиков

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске задержали подозреваемых в распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подельники попались с поличным.

По предварительным данным, мужчина и женщина 1977 года рождения получили крупную партию наркотиков через интернет-магазин, расфасовали их по дозам и стали распространять по установленным местам.

- По данным оперативников, наркосбытчики успели разложить десять пакетов, дальнейшие противоправные действия пресекли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемых в сбыте наркотиков, - отметили в полиции.

Во время задержания у них нашли еще 30 зип-пакетов, а дома при обыске - 130 граммов наркотиков. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.