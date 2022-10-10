17 «стволов» добровольно сдали жители Алтайского края

Оружие Фото: предоставлено пресс-службой

С начала года жители Алтайского края добровольно сдали в Росгвардию 17 «стволов».

– Жители региона сдали 12 единиц охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия, одну единицу гражданского оружия с нарезным стволом, два обреза гладкоствольных ружей, два ствола к гладкоствольному оружию, две единицы сигнального оружия и 20 патронов различного калибра, - сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Все те, кто добровольно сдал оружие, получили вознаграждение от 500 до 6500 рублей. В общей сложности, выплаченная сумма превысила 71 тысячу рублей.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, за хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция – до четырех лет лишения свободы. А вот те, кто добровольно откажется от «ствола» освобождается от ответственности.