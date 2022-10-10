Бесплатно проверить грудь на онкологию могут жительницы Барнаула

Акция пройдет 15 октября Фото: Алтайский онкологический диспансер

Жительницы Барнаула, а также по желанию и других территория Алтайского края могут бесплатно проверить грудь на онкологию.

– 15 октября, во Всемирный день борьбы против рака груди, в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет профилактическая акция «Дни диагностики рака молочной железы», - рассказывают в клинике.

Прием будет вести онколог. Если у него возникнут какие-то сомнения, то пациентку направят на УЗТ и маммографию. Пройти все обследование можно будет в течение одного дня.

Записаться на онкоскрининг можно по телефону 8-800-234-17-37. Количество мест ограничено. С собой на прием следует взять паспорт и результаты предыдущих обследований груди.