Житель Алтая пошел охотиться на волка, а застрелил марала

В полиции мужчина обо все рассказал и сознался, что лицензии у него не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Шебалинского района отправился охотиться на волка, а «нечаянно» застрелил марала. Теперь его подозревают в браконьерстве

– Предварительно установлено, что 36-летний сельчанин, с целью охоты на волка, на добычу которого у него была лицензия, приехал на гору «Стая», расположенную в окрестностях села Черга, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

В лесу подозреваемый увидел марала и решил тоже его пристрелить. Однако о незаконной добыче стало известно правоохранителям. Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Там он признал вину в том, что лицензии у него не было, а соответственно, все его действия являются незаконными. По его словам, мясо марала он собирался съесть сам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота».