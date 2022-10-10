Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 2:32

Житель Алтая пошел охотиться на волка, а застрелил марала

Он сам во всем признался
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В полиции мужчина обо все рассказал и сознался, что лицензии у него не было

В полиции мужчина обо все рассказал и сознался, что лицензии у него не было

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Шебалинского района отправился охотиться на волка, а «нечаянно» застрелил марала. Теперь его подозревают в браконьерстве

– Предварительно установлено, что 36-летний сельчанин, с целью охоты на волка, на добычу которого у него была лицензия, приехал на гору «Стая», расположенную в окрестностях села Черга, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

В лесу подозреваемый увидел марала и решил тоже его пристрелить. Однако о незаконной добыче стало известно правоохранителям. Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Там он признал вину в том, что лицензии у него не было, а соответственно, все его действия являются незаконными. По его словам, мясо марала он собирался съесть сам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота».