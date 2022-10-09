Жительницу Барнаула напугала стая из 12 собак, соблюдающих ПДД

Фото: скриншот с паблика "Черное и белое Барнаул"

Жительницу Барнаула напугала стая из 12 собак, которых она увидела на Павловском тракте. Об горожанка рассказала в паблике «Черное и белое Барнаул».

- Сегодня утром, гуськом стая собак, перешла дорогу на зеленый светофор, спокойно направлялись по тротуару к кондитерской фабрике на Павловском тракте. 12 взрослых собак. Было жутковато, - рассказала женщина в посте.

В комментариях подписчики поиронизировали над тем, что же именно показалось жутким автору поста, ведь животные вели себя спокойно и не угрожали ей.

В комментариях участники сообщества написали:

- Жутко от чего? Что собаки умнее некоторых людей?

- Жутковато от того, что даже собаки умнее людей и знают, что дорогу надо переходить на зелёный?

- Умные собаки! Некоторым возомнившим себя королями пешеходам надо у них учиться. И количество аварий будет в разы меньше